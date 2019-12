Bonaventura è in scadenza, Raiola “sonda” il Napoli

La parte del campo in evidente difficoltà è risultata essere il centrocampo. Ed in casa Napoli si vuole correre ai ripari. Diversi i nomi che da giorni popolano la lista del ds azzurro Giuntoli. Ai soliti noti, però, potrebbe aggiungersi un cognome nuovo, quello di Jack Bonaventura. Il calciatore, in scadenza 2020, sarebbe in rottura con il Milan che non si parla ancora di rinnovo. Della possibilità si scrive su Tuttosport, dove si legge: “Da tenere sotto controllo, infine, le vicende tutte italiane che riguardano il Milan e, soprattutto, il Napoli. In ambito rossonero va monitorata la situazione di Giacomo Bonaventura: il club tergiversa sul rinnovo del contratto e il suo agente (l’impaziente Mino Raiola) ha già sondato il terreno con Roma e Napoli dove, tra l’altro, ritroverebbe Rino Gattuso in panchina. Da quelle parti, però, tengono banco due casi spinosi assai: i rinnovi di Mertens e di Callejon”