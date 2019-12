Anche l’Atalanta è interessata alle prestazioni di Politano

L’Inter sa perfettamente che Matteo Politano può essere una carta vincente per effettuare scambi per il presente, ma anche per il futuro. Come riporta il Corriere dello Sport, non c’è solo il Napoli, dove vuole proporre lo scambio con Llorente, punta alternativa a Lukaku, c’è da trovare l’intesa tra i club, ma c’è anche l’Atalanta. Il club orobico ha nei giovani Barrow, ma soprattutto Kulusevski le chiavi per arrivare all’esterno ex Sassuolo. Sul secondo classe 2000 c’è una sorta di accordo con il giocatore, ma non con Parma e Atalanta, ma con 35 milioni si può chiudere. Ora bisogna capire se entrerà in gioco Politano oppure saranno affari slegati tra l’oro.

La Redazione