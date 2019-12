Per Fabian Ruiz niente sconti, “colpa” di James Rodriguez

Il mercato spesso e volentieri è un campo minato dove i club si siedono a trattare e non sempre è facile trovare soluzioni in breve tempo. Questo potrebbe essere il caso per il Napoli e il Real Madrid per Fabian Ruiz, il club di Florentino Perez così come il Barcellona sono interessate alle prestazioni del centrocampista iberico. As e i vari quotidiani spagnoli ne parlano da settimane e l’intenzione è di affondare il colpo in estate. La società di De Laurentiis ha però voglia di blindarlo con la clausola da 180 milioni, ma in caso di vendita del giocatore niente sconti. Come conferma il CdS il club azzurro non ha dimenticato che non fu fatto alcuno sconto per James Rodriguez in estate, ora il colombiano spesso è infortunato e poco impiegato. Come si suol dire il mercato è un campo minato e perciò pagare moneta, vedere cammello.

La Redazione