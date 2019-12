Napoli-Ghoulam, l’addio ci sarà ma non nell’immediato

Il 2019 di Fahouzim Ghoulam nel Napoli è da dimenticare, troppi gli infortuni, poi quando è sceso in campo non ha reso come ai vecchi tempi. L’anno che verrà potrebbe essere l’ultimo in maglia azzurra per il franco-algerino, anche se allenandosi con la squadra prima della sfida con il Sassuolo potrebbe essere un segnale di un rientro nei convocati. Le pagine odierne del Corriere dello Sport confermano che Ghoulam andrà via, ma con ogni probabilità per la sessione estiva, quando ci sarà la rivoluzione del gruppo storico.

La Redazione