Insidia “francese” per il portoghese Pereira

Il Napoli ha deciso per Lobotka per il ruolo di regista, indispensabile per il 4-3-3 di Gennaro Gattuso, le notizie per il suo arrivo in azzurro sono buone. In alternativa c’è sempre Danilo Pereira del Porto, ma in questo caso il valore del giocatore è davvero altissimo, clausola sui 60 milioni, decisamente il doppio rispetto a Lobotka del Celta Vigo. Il portoghese vorrebbe tornare in Italia, esperienza già vissuta nel 2012 con il Parma, ma occhio alla Ligue 1. Su di lui c’è il Monaco, disposto a pagarlo oro, quindi rischio di asta che ovviamente la società partenopea non vuole fare per ovvi motivi.

La Redazione