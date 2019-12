Napoli/Inter richiama i tifosi al San Paolo,si viaggia verso il sold out

Comincia a crescere l’attesa anche se c’è ancora tempo per pensarci: l’Inter arriverà al San Paolo il 6 gennaio, nel giorno della Befana, per riprendere questa corsa all’Europa, come riporta il CdS, ripartendo da quel sussulto d’orgoglio col Sassuolo che ha regalato tre punti e (quasi) buone feste. I tifosi iniziano a prepararsi, molti hanno già acquistato il biglietto, altri sono ancora indecisi, incuriositi dal mercato e comunque affascinati all’idea di vivere un big match – con calcio d’inizio alle ore 20.45 – sperando in nuove conferme dopo la parziale rinascita emiliana. Per tutti i settori c’è ancora ampia disponibilità, la Curva B è quella che, fino a questo momento, ha fatto registrare il maggior numero di tagliandi venduti, con possibile sold-out nei prossimi giorni. Ma lentamente il San Paolo inizia a “riempirsi” anche in Tribuna Posillipo e ovviamente nei Distinti, dove (nel settore inferiore) si sentiranno nitide le urla genuine dei bambini.

Noti da tempo i prezzi: 40 euro le Curve, 70 i Distinti, 90 euro la Tribuna Nisida, 110 la Tribuna Posillipo. Da lunedì sarà aperta anche la vendita – vietata ai residenti in Lombardia – per i 2.482 posti del settore ospiti. Prezzo: 40 euro, prevendita compresa. Presto sarà già tempo di previsioni per capire se potrà lievitare la media spettatori di questo campionato (31.265) che è ancora distante dagli standard di un tempo.