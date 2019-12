Callejon e Mertens, le chiavi per il “sogno” Carrasco

Passato il Natale, il Napoli cercherà in queste settimane i calciatori adatti per completare al meglio da consegnare a Gennaro Gattuso gli elementi giusti per la seconda fase della stagione. Uno di questi potrebbe essere Carrasco, il calciatore belga che da due anni gioca nel Dalian, la stessa squadra di Hamsik e allenata da Rafa Benitez. Tre anni fa il d.s. Giuntoli ci fece all’epoca un pensierino, ma i soldi della Cina ebbero la meglio sul club azzurro. Ora torna ad essere un sogno di inverno, c’è anche l’Atletico Madrid, dove per lui sarebbe un ritorno. Non c’è fretta su questo aspetto, secondo le pagine del Corriere dello Sport, anche perchè dipende dal futuro di Mertens e Callejon, in caso di loro permanenza di conseguenza non se ne farà nulla, in caso di cessioni di tutte e due, la mancanza verrebbe colmata con Carrasco.

La Redazione