Il Napoli ha trovato la formula per arrivare a Lobotka

Il mercato di Gennaio del Napoli ha un ruolo ben preciso dove si dovrà muovere con grande decisione, ovvero il regista di centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport, in pole ora è balzato Stanislav Lobotka del Celta Vigo, visto che ormai Torreira sembra inarrivabile. Il calciatore slovacco fu già un nome uscito due anni fa quando Ancelotti lo chiese e fu sponsorizzato all’epoca da Hamsik. L’affare per poco non si fece, come riporta il CdS, ora si ritorna al vecchio obiettivo. La società spagnola potrebbe dimezzare la clausola di 50 milioni, abbassandola a 25. Il club di De Laurentiis offrirebbe 5 milioni di prestito oneroso e obbligo di riscatto a 20. Nei prossimi giorni se ne riparlerà e si capirà la reale volontà del Celta Vigo, visto che Lobotka avrebbe voglia di vestirsi d’azzurro.

La Redazione