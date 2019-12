Il Napoli, tentazione per il “regista” Pereira

Come nei migliori mercati che si rispettano non c’è solo un nome nell’agenda dei vari dirigenti, ma più opzioni per cercare quella giusta per accontentare i rispettivi allenatori. Anche il Napoli non sta con le mani in mano, oltre a Torriera, sembra ormai un sogno, a seguire Lobotka, trattativa da tenere in considerazione, la terza scelta è Danilo Pereira. Il regista e capitano del Porto costa sui 40 milioni, valore della clausola, ma volontà del ragazzo è di tornare in Italia. In passato aveva militato nel Parma, stagione 2012, ora c’è l’azzurro del club di De Laurentiis, che sta riflettendo prima dell’eventuale affondo decisivo.

La Redazione