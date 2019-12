Mare, montagna, famiglia, “pancioni”: il Natale degli azzurri

Gli azzurri torneranno a lavoro il 30 dicembre, adesso, per ricaricare le pile, sono in vacanza. David Ospina e famiglia si sono trasferiti al caldo di Dubai; mare, ma stavolta Maldive, per i Callejon; un Natale a tutta famiglia anche per Lorenzo Insigne, stesso discorso per Giovanni Di Lorenzo, tornato a casa sua in Toscana insieme al resto della famiglia e soprattutto alla storica fidanzata Clarissa, in dolce attesa. Profumo di Spagna invece per Fabián Ruiz che è tornato in Andalusia insieme alla fidanzata che vive con lui a Napoli. Fotografie natalizie anche quelle di Piotr Zielinski e Arek Milik. C’è chi invece ha poi deciso di staccare la spina lasciando Napoli e la famiglia. È il caso del giovane Gianluca Gaetano, che ha trascorso Natale a Disneyland Paris insieme con la fidanzata, tra giostre e attrazioni. Meta fredda anche per l’altro prodotto del vivaio Sebastiano Luperto, così come per Hysaj che ha trascorso Natale sulle nevi finlandesi. Viaggio lungo ma necessario quello di Hirving Lozano. Il messicano è tornato a casa dopo i primi mesi napoletani non proprio esaltanti in campo e ne ha approfittato per riabbracciare la famiglia. Si gode il Natale anche Allan, in Brasile, in attesa che la vita cambi ancora nel 2020. Sotto l’albero, infatti, lui e la compagna Thais hanno messo un pancione e il terzo erede in arrivo, a cui il centrocampista aveva dedicato il gol del pari contro il Sassuolo.

Il Mattino