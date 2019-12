In vista dell’Inter leggero ottimismo per i recuperi di Luperto e Manolas

Dal calciomercato si passa al campo dove il 30 Dicembre il Napoli tornerà ad allenarsi, il 6 Gennaio arriverà al San Paolo, una delle capolista del campionato, l’Inter di Antonio Conte, ma si farà la conta per gli infortunati. La sfida con il Sassuolo, come riporta il Corriere dello Sport, ha lasciato una scia di contentezza per il successo nel recupero, ma anche preoccupazione per le condizioni di Luperto e Manolas. Sul difensore classe ’96 nativo di Lecce, affaticamento muscolare, ancor prima della gara contro i neroverdi di De Zerbi, mentre per il greco, problema alla coscia, ma è rimasto in campo da grande guerriero. La sensazione è che c’è un cauto ottimismo su entrambi, ma si valuterà il tutto dopo le festività natalizie, aspetto che Gattuso e lo staff medico valuteranno con molta attenzione. Contro Lukaku e Lautaro Martinez bisogna essere al top, Luperto e Manolas lo sanno perfettamente ed è per questo che non vorrebbero mancare.

La Redazione