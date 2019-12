Vicini i rinnovi di Mak e uno dei due polacchi. Dries e Calleti non sono nel futuro progetto

Oggi, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, Raimondo De Magistris,giornalista tuttomercatoweb, ecco le sue parole: “Torreira? E’ una situazione strana, perché a Novembre sembrava partire, ma con Arteta non potrebbe essere più così. C’ è stato un sondaggio per Danilo Pereira e per Pulgar, la notizia positiva è che Amrabat è praticamente fatta per Giugno. Lobotka? Non ha mai giocato in Italia così come Berge e iufatti i contatti si sono raffreddati, perché il Napoli vuole giocatori con esperienza in Serie A. Llorente-Politano? Non è una trattativa caldissima, anche perché bisogna capire la situazione di Callejòn, date le nuove normative cinesi per il mercato. Rinnovi? I più vicini al rinnovo sono Maksimovic e Zielinski e si sta discutendo del rinnovo per Milik e c’è fiducia. Callejòn e Mertens? Il Napoli è venuto incontro, ma il Napoli vuole cambiare ciclo, quindi è probabile un loro addio, dato gli acquisti di Amrabat e Rrahmani”.