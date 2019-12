[VIDEO] UFFICIALE: Ibra al Milan: “IZ COMING, Torno nella città che amo”

Il Milan, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, ha ufficializzato l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Ecco il post rossonero: “IZ COMING”. Nel video pubblicato sui social del Diavolo si vede la Madonnina di Milano con sullo sfondo un cielo rossonero squarciato da un fulmine.

IL COMUNICATO ROSSONERO

“AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva”.

LE PAROLE DI ZLATAN

Sono arrivate anche le prime parole di Ibrahimovic: “Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi”.

Giovedì 2 gennaio Ibra sosterrà a Milano i test medici necessari alla regolare formalizzazione dell’accordo, per poi unirsi ai nuovi compagni di squadra per i primi allenamenti. Una volta ufficializzato il contratto, verrà organizzata la conferenza stampa di presentazione, con diretta televisiva sul Club Channel “Milan TV” e sulla App Ufficiale AC Milan.