Canovi: “Napoli-Barcellona? Azzurri sfavoriti, ma in 180 minuti…”

Oggi, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, Alessandro Canovi, agente FIFA, ecco le sue parole: “Paredes-Napoli? E’ più un mediano che un trequartista. E’ un giocatore che il PSG non farà partire facilmente, dato che all’acquisto è stato pagato 50 milioni.Il mercato del Napoli, si concentrerà prima in uscita, per le situazioni di Mertens e Callejòn. Ibra? La scelta del Milan è una cosa che sorprende e bisogna vedere cosa succederà con Piatek. Napoli-Barcellona? Il Napoli parte da sfavorito, come la maggior parte delle squadre d’Europa. Bisogna vedere come ci arrivano entrambe le squadre, ma in 180 minuti può succedere di tutto. L’ importante è fare risultato in casa. Partire sfavoriti non significa essere già sconfitti”.