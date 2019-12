Carlo Alvino: “Fabian lo vedo lontano da Napoli, dipende da De Laurentiis”

Oggi, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, giornalista e direttore TV Luna, ecco le sue parole: ” Fabian? Credo sia destinato a fare la sua carriera lontano dal Napoli, ma De Laurentiis non è facile da convincere, quando deve cedere i suoi talenti. I rapporti sono deteriorati, dopo la trattativa James Rodríguez. Fabian, in questo momento, sembra un giocatore meno incisivo rispetto all’anno scorso, ma questo è stato, perché tutta la squadra è stata mediocre. Torreira? So che al Napoli serve, ma Gattuso, per me, credo voglia un Pirlo di turno, ma voglia un giocatore muscolare e bravo ad impostare. E’ importante che il regista che verrà preso deve conoscere la Serie A. Bisogna operare subito sul mercato, perché Gennaio è un mese di fuoco”.