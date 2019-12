Tratte inverse – Napoli, possibile scambio Carrasco-Callejon

Un’ operazione di scambio “oltreoceano” potrebbe avvenire in questa sessione di mercato azzurro. Insieme al possibile addio di Josè Callejon (rinnovo ancora non effettuato) in viaggio per la Cina, direzione Dalian Yifang dell’ex Hamsik, per raggiungere Benitez che lo portò a Napoli, potrebbe esserci qualcuno pronto a fare il percorso inverso. Stiamo parlando del belga Yannick Ferreira Carrasco, ancora una volta sotto i riflettori del Napoli, dopo essere stato cercato nella scorsa stagione anche dal Milan e dall’Inter. Se lo spagnolo dovesse trovare l’accordo con il Dalian allora lo scambio potrebbe essere concreto.