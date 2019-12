Calemme:”Fabian? Il Real Madrid lo reputa l’uomo del suo futuro!”

Oggi, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, Mirko Calemme, giornalista AS, ecco le sue parole: “Fabian? Il Real Madrid lo adora e lo reputa l’uomo del futuro, tanto che ha chiesto al giocatore di non rinnovare il contratto inserendo una clausola faraonica. Llorente-Inter? L’Inter lo voleva anche in estate e il Napoli deve valutare l’ipotesi scambio con Politano. Da chiarire però che Lorente vuole restare a Napoli. Lobotka? E’ un calciatore importante per il Celta Vigo e non vorrebbe cederlo. Olmo? E’ un calciatore straordinario, è un trequartista giovane, ha ottimi margini di crescita, ed ha molti estimatori soprattutto in Spagna”