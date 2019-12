Oggi, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Fabiano Santacroce, ex calciatore Napoli. Queste le sue parole raccolte da Ilnapolionline: “Torreira o Paredes? Vedrei bene un giocatore mentalmente carico, anche perchè non so bene come giochi Gattuso. Koulibaly? E’ stato spompato tanto e ha dato molto nelle varie competizioni, anche in Nazionale, l’anno scorso e mentalmente è un po’ giù”