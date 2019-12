Ancelotti vuole Insigne all’Everton. Solo voci o c’è un fondo di verità?

Da poco esonerato dalla panchina del Napoli, e Carlo Ancelotti stila già una lista di giocatori che vorrebbe all’Everton, primo su tutti Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli non ha avuto sempre un rapporto idilliaco con l’ex allenatore azzurro, ma quest’ultimo è sicuro delle potenzialità del Magnifico. Questo è quanto scrive il portale francese Le 10sport, che rimarca l’interesse di Ancelotti per il capitano partenopeo. Per adesso sono solo voci, ma il mercato di gennaio si avvicina e chissà che non ci possa essere un colpo di scena.