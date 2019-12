AS titola: “Aceleròn por Fabiàn”, il Real sogna le’x Betis!

Il quotidiano sportivo spagnolo AS ne è certo: “Aceleròn por Fabiàn” (Accelerata per Fabian). Il nome del centrocampista ex Betis è in cima alla lista di Florentino Perez. Fabian ha un contratto col Napoli fino al 2023 e la trattativa per il rinnovo sembrerebbe essersi arenata. Il presidente De Laurentiis vorrebbe rinnovare col centrocampista spagnolo inserendo una clausola rescissoria da ben 180 milioni di euro, ma l’entourage non sembra convinto. Il Real Madrid proverà in ogni modo in estate a convincere il calciatore spagnolo, per poi presentarsi da ADL forte del gradimento del ragazzo.

