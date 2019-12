Il futuro di Ghoulam tra Napoli e Marsiglia. Occhio alla Turchia però

Faouzi Ghoulam, dopo gli infortuni, non ha più trovato in campo lo spazio che ha sempre avuto al Napoli. Con Gattuso forse qualcosa potrebbe cambiare, ma non si esclude una sua partenza già a gennaio. Sul terzino azzurro è forte il Marsiglia, che lo segue da un pò, ma occhio alla Turchia. C’è il club turco del Fenerbahce che ha bisogno di un terzino e scommetterebbe volentieri si Faouzi nei prossimi mesi, anche in prestito.