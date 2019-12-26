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UFFICIALE, gli arbitri di Serie B della 18^: alle campane Sacchi, Robilotta e Dionisi

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di andata della Serie BKT 2019/20 in programma giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00.

ASCOLI – PISA h. 18.00
RAPUANO
RASPOLLINI – PERROTTI
IV: DI MARTINO

CHIEVO VR – BENEVENTO
SACCHI
AFFATATO – MACADDINO
IV: MINELLI

COSENZA – EMPOLI h. 12.30
PEZZUTO
ROBILOTTA – CIPRESSA
IV: AYROLDI

CREMONESE – JUVE STABIA
ROBILOTTA
ROSSI M. – CAPONE
IV: VOLPI

V.ENTELLA – SPEZIA h. 21.00
ABBATTISTA
CANGIANO – BERTI
IV: SOZZA

FROSINONE – CROTONE
GHERSINI
SECHI – DI GIOIA
IV: MASSIMI

LIVORNO – PESCARA
AMABILE
DEI GIUDICI – BERCIGLI
IV: BARONI

SALERNITANA – PORDENONE
DIONISI
MASTRODONATO – LANOTTE
IV: ILLUZZI

TRAPANI – PERUGIA
MARINI
MARGANI – GROSSI
IV: FOURNEAU

VENEZIA – CITTADELLA
ROS
ROSSI C. – AVALOS
IV: PRONTERA

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