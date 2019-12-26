UFFICIALE, gli arbitri di Serie B della 18^: alle campane Sacchi, Robilotta e Dionisi

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di andata della Serie BKT 2019/20 in programma giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00.
ASCOLI – PISA h. 18.00
RAPUANO
RASPOLLINI – PERROTTI
IV: DI MARTINO
CHIEVO VR – BENEVENTO
SACCHI
AFFATATO – MACADDINO
IV: MINELLI
COSENZA – EMPOLI h. 12.30
PEZZUTO
ROBILOTTA – CIPRESSA
IV: AYROLDI
CREMONESE – JUVE STABIA
ROBILOTTA
ROSSI M. – CAPONE
IV: VOLPI
V.ENTELLA – SPEZIA h. 21.00
ABBATTISTA
CANGIANO – BERTI
IV: SOZZA
FROSINONE – CROTONE
GHERSINI
SECHI – DI GIOIA
IV: MASSIMI
LIVORNO – PESCARA
AMABILE
DEI GIUDICI – BERCIGLI
IV: BARONI
SALERNITANA – PORDENONE
DIONISI
MASTRODONATO – LANOTTE
IV: ILLUZZI
TRAPANI – PERUGIA
MARINI
MARGANI – GROSSI
IV: FOURNEAU
VENEZIA – CITTADELLA
ROS
ROSSI C. – AVALOS
IV: PRONTERA