Dall’Inghilterra – Koulibaly pronto a lasciare il Napoli già a gennaio

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly è corteggiato dai top club di mezza Europa, in particolare dal Manchester United. Ma sul giocatore ci sono anche Arsenal, Tottenham e ora, con l’arrivo di Ancelotti, anche l’Everton. Secondo quanto riportato dal Daily Star, Koulibaly avrebbe informato il Napoli di voler lasciare l’azzurro già a gennaio per poter trovare una nuova squadra. Una prospettiva di mercato che aprirebbe le porte a scenari interessanti per gli azzurri di De Laurentiis, che vorrebbe riconfermare tutti almeno fino a giugno. In Inghilterra, però, sanno che il valore di Koulibaly è calato negli ultimi mesi: lo United potrebbe pensare di offrire intorno ai 65-70 milioni per lui, ben lontani dai 100 milioni offerti al Napoli nelle ultime sessioni estive. IlMattino.it