Dario Canovi: “Se hai Mertens e Callejon in scadenza, devi muoverti”

L’avvocato Dario Canovi, una vita nel mondo del calcio in qualità di procuratore, ai microfoni di TMW ha parlato dell’ ormai imminente mercato di gennaio. In particolar modo le sue dichiarazioni riguardano l’ Inter ed al Napoli: “Il Napoli dovrà necessariamente fare qualcosa. Quando hai Callejón e Mertens a scadenza devi cominciare a muoverti: o gli rinnovi i contratti oppure li cedi. E se li cedi devi sostituirli. Interverrà anche l’Inter, che lotterà per lo Scudetto fino alla fine. L’intervista di Conte dopo la partita contro il Borussia Dortmund non mi era piaciuta, ma a questo punto la capisco. E l’Inter dovrà intervenire davvero sul mercato”.