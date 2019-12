Ernesto Valverde: “Il Napoli, come il San Paolo, sono da rispettare”

L’urna ha decretato che agli ottavi sarà una sfida parteno-catalana. E, attraverso il canali ufficiali del Barcellona, il tecnico Ernesto Valverde ha parlato anche della sfida al Napoli per la Champions: “Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi stagionali. Volevamo arrivare all’anno nuovo sentendo che avevamo fatto il nostro lavoro in vista del momento decisivo della stagione. L’highlight di quest’anno è la vittoria della Liga, ma ce ne sono stati anche altri. Vogliamo fare in modo che l’anno successivo sia sempre migliore, vincere ogni partita. Champions? Abbiamo raggiunto lo stesso obiettivo che ci eravamo fissati prima della fase a gironi. Potrebbe sembrare semplice ciò che abbiamo fatto, ma non lo è. Esserci qualificati agli ottavi con una gara di anticipo è qualcosa che merita la massima considerazione. Il San Paolo ha una grande atmosfera, il Napoli è una squadra da rispettare”.