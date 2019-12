L’Arsenal vuole Koulibaly: la contropartita è Kolasinac

La Premier vuole Koulibaly, da sempre. Ma stavolta il pressing appare ancora più serrato e proveniente da più pareti. Il difensore piace a Klopp, a Mourinho e anche ci prova. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror il sogno dei Gunners è inserire il senegalese nella propria difesa, ma “l’Arsenal non ha i fondi per competere con il resto delle Big Six inglesi. Arteta è stato avvertito dalla dirigenza che il mercato di gennaio non potrà essere molto dispendioso. Ma il Napoli sta prendendo il difensore Sead Kolasinac, e a north London sperano di poter sfruttare il giocatore come parziale contropartita”.