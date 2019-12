Callejon – Sono dieci anni che Josè detta la sua legge!

Al momento appare un po’…appannato, ma il suo valore non può essere messo in discussione. Da nessuno. Per Josè Callejon parlano i numeri, i dati ed i…record. Lo spagnolo, secondo quanto riportato da Opta Paolo, la “filiale” italiana di Opta, è il giocatore di movimento che ha messo insieme più presenze negli ultimi 10 anni nella Top 5 europea. (Serie A, Bundesliga, Premier League, Ligue 1 e La Liga). Callejon, che sembra tornato ad essere considerato insostituibile, almeno stando alle prime scelte effettuate da Gattuso, è primo in classifica con ben 351 partite. Alle sue spalle un incredibile talento del calcio europeo e mondiale come Eden Hazard (348) e sul terzo gradino del podio il Pallone d’Oro in carica Lionel Messi (343). Di seguito Antoine Griezmann, a quota 338 e Daniel Congrè, difensore-bandiera del Montpellier (334)