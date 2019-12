Boxing Day – Nel tradizionale appuntamento l’esordio di Ancelotti

Quando la Serie A ci ha provato, non è stato proprio un gran successo, ma oltre Manica è tradizione. E le tradizioni, si sa, si rispettano. Per cui Santo Stefano in campo, in Premier va di scena il Boxing Day, appuntamento imperdibile per i tifosi inglesi e per tutti gli appassionati del calcio britannico. Quest’anno, una delle novità del giorno di festa, sarà rappresentata da un ritorno/esordio. L’ex tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, siederà sulla panchina dell’ Everton, per la sua prima gara, proprio nel giorno del Boxing Day. La sfida sarà al Burnley. Buona fortuna mister e buon Santo Stefano a tutti!