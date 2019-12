Daily Star – Koulibaly ha chiesto di lasciare il Napoli a gennaio

“È mia informazione che Koulibaly ha già parlato col presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis del suo desiderio di lasciare il club a gennaio”, ha detto l’esperto di mercato Ian McGarry che prevede per il difensore senegalese un futuro prossimo in Premier. Lo si legge sulle colonne del Daily Star. Manchester United e Everton sarebbero in competizione per accaparrarsi le prestazioni del difensore azzurro che, da quanto emerge, desidererebbe lasciare Napoli e la Serie A per il campionato inglese. Sulle tracce di Koulibaly anche il Liverpool di Klopp.