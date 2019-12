Gli azzurri e le azzurre nel nuovo look della sede dalla Figc

Un nuovo look per la sede della Figc di via Allegri, un palazzo sempre più tinto d’azzurro che ha il sorriso, sulle facciate esterne (una ancora da completare) dei ragazzi del Mancio, autori della serie di 11 vittorie consecutive, e delle Azzurre protagoniste al Mondiale 2019. E poi ancora tanti momenti per celebrare la forza del brand azzurro: è l’immagine moderna e tradizionale al tempo stesso che la nuova direzione commerciale della Figc ha studiato per la grande casa del calcio italiano. «Il calcio, quello Azzurro in particolare, rappresenta un elemento di grande coesione – sottolinea il presidente della Figc Gabriele Gravina – e di straordinaria passione nazionale. Da oggi, il simbolo della nostra identità, la maglia Azzurra, campeggia all’interno e soprattutto all’esterno della Federazione perché è il filo conduttore di un racconto che affonda le radici in un passato glorioso e guarda al futuro con entusiasmo».Fonte: CdS