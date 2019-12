De Zerbi vs Giuntoli, parapiglia rientrato a fine partita

Il campo è il campo. Vi succede di tutto, e può capitare anche di…accendersi. «Cose normali, cose che succedono», la racconta così Roberto De Zerbi la lite di fine partita. Scintille soprattutto tra l’allenatore del Sassuolo e Cristiano Giuntoli che ha esultato al gol della vittoria proprio a due passi dalla panchina degli emiliani mandandoli su tutte le furie. Una vittoria dell’ ultimo e che De Zerbi, così come tutta la panchina del Sassuolo non ha preso affatto bene. Il parapiglia è stato poi rapidamente arginato ed è stata riportata la calma tra le due squadre. Dopo la partita, poi, l’allenatore del Sassuolo ha provato a stemperare i toni riportando tutto alla normalità. D’altra parte quelle tra Gattuso e De Zerbi sono sempre sfide roventi. Due anni fa De Zerbi – da allenatore del Benevento – beffò il collega per due volte: prima con il gol al 97’ di Brignoli e poi con il successo di San Siro. Stavolta, però, a gioire all’ultimo istante è toccato a Gattuso che si può godere la prima vittoria da allenatore del Napoli proprio sul campo del Sassuolo dove il Napoli non vinceva a Reggio Emilia dal 2014.

Il Mattino