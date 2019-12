Il giorno di Ancelotti all’ Everton: non si parla molto del Napoli

E’ il giorno di Carlo Ancelotti all’ Everton. L’ex tecnico del Napoli, attraverso una conferenza stampa, si presenta ai suoi nuovi tifosi e risponde alle domande dei giornalisti, dando il via alla sua nuova avventura in Premier. Parla delle ambizioni del club, della rosa che ha a disposizione e si dice eccitato da questo nuovo progetto di cui fa parte. Ovvia la domanda su Ibrahimovic, di cui dice di non sapere le intenzioni e che invita a Liverpool, per divertirsi un po’. Migliorare la classifica, migliorare il gioco, essere competitivi in Europa: sono questi i suoi obiettivi, oltre a voler portare in squadra un nuovo stile di calcio. Interrogato sul razzismo, il tecnico, ricorda l’episodio Koulibaly a Milano, affermando di essersi arrabbiato molto, così come non nasconde la soddisfazione quando ricorda la vittoria sul Liverpool. Ancelotti conferma il suo staff, di cui farà parte suo figlio Davide. Nessuna parola particolare in merito alla sua esperienza al Napoli se non il riferimento a Kean, che il tecnico dice avrebbe voluto portare all’ ombra del Vesuvio e la già citata vittoria contro i Reds di Klopp.