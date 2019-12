Anche a Reggio Emilia la curva azzurra ha contestato Napoli e presidente

Erano in 300 nel settore ospite del Mapei i tifosi azzurri, c’erano i gruppi ultrà della curva A. Già durante il riscaldamento gli ultrà con i loro cori hanno lanciato dei messaggi chiari ai calciatori. «Meritiamo di più», «Vogliamo gente che lotta».

Poi dopo un primo tempo inguardabile degli azzurri e il gol messo a segno dal Sassuolo si è sentito il coro «Mercenari» e tra il primo e il secondo tempo sono piovuti i fischi sugli azzurri. Poi nella ripresa la gioia per le due reti e la spinta per la rimonta, ma l’atteggiamento resta freddo verso i calciatori come confermato alla fine della partita, quando gli azzurri hanno applaudito il settore ospiti prima di rientrare verso gli spogliatoi. Per ritrovare pieno feeling ci sarà bisogno di altre prestazioni convincenti e di altre vittorie. D’altronde, non è facile per i tifosi questo momento, visto che la vittoria mancava dal 19 ottobre e le distanze dalla zona Champions restano ancora notevoli.

Fonte: Il Mattino