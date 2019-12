L’ex Maggio gara pazzesca con il Benevento che vede la serie A

Tabellino e voti

Benevento 1 – Frosinone 0



BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò 6,5; Maggio 7,5 Antei 7 Caldirola 7 Letizia 7; Hetemaj 7 Schiattarella 7,5 Viola 7 (38′ st Tuia sv); Kragl 6,5 (24′ st Insigne 6) Sau 7 (30′ st Improta 6,5); Coda 6,5. A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto, Tello, Volta, Basit Gyamfi, Vokic, Armenteros. All.: Inzaghi 7,5.

FROSINONE (3-5-2): Bardi 6,5; Brighenti 5,5 Ariaudo 6,5 Capuano 5,5; Zampano 6 Paganini 5,5 (17′ st Haas 6) Maiello 6,5 Gori 6,5 Beghetto 6 (35′ st Trotta sv); Dionisi 6 (46′ st Citro sv) Novakovich 6. A disp.: Iacobucci, Bastianello, Salvi, Matarese, Tribuzzi, Vitale, Szyminski, Ciano, Krajnc. All.: Nesta 6.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6

Guardalinee: Muto e Capaldo

Quarto uomo: Robilotta

MARCATORI: 21′ pt Viola (rig).

AMMONITI: Gori (F), Zampano (F), Paganini (F), Brighenti (F), Haas (F), Capuano (F).

NOTE: Spettatori 10.538 (7.805 abbonati). Al 34′ st il quarto uomo Robilotta ha sostituito Marinelli, infortunato a un polpaccio. Angoli 4-3.. Rec.: pt 0′, st 8′

BENEVENTO Pagelle



Montipò 6,5

Quasi mai impegnato, imbattibilità a 512′.

Maggio 7,5

Sembra un giovanotto che ha strappato la carta d’identità.

Antei 7

Dove c’è lui non si passa.

Caldirola 7

Qualche rilancio che fa a cazzotti con l’estetica.

Letizia 7

Bravo in fase di rilancio e di difesa.

Hetemaj 7

Una diga a centrocampo.

Schiattarella 7,5

E’ lui il padrone del centrocampo, non sbaglia nulla.

Viola 7

Segna il suo sesto gol e coglie anche un palo.

Tuia (38’ st ) sv

Dentro per tenere a bada Trotta.

Kragl 6,5

Pericoloso sui tiri da fermo.

Insigne (24’ st ) 6

Entra con buona voglia.

Sau 7

In gran forma, meriterebbe il gol.

Improta (30’ st ) 6,5

E’ in condizioni splendide.

Coda 6,5

Sbaglia un gol facile facie.

Inzaghi (all.) 7,5

La sua squadra vola verso la serie A. Fonte: CdS