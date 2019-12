Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso si augura che il 2020 possa essere l’anno di Faouzi Ghoulam, dove questa settimana per la prima volta si è allenato in gruppo, ma è chiaro che non è ancora al 100%. Le pagine odierne del Corriere dello Sport, mettono in evidenza che sul terzino sinistro ci sono anche richieste dalla Ligue 1 come il Lione e il Marsiglia. In caso di suo addio, ovviamente il club azzurro inizierebbe a guardarsi intorno per il ruolo di terzino sinistro.

La Redazione