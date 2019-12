Serie B: Cosenza spettacolare a Pisa, pari all’Adriatico

Domenica 22 dicembre ore 15:00

Pescara-Trapani 1-1 Taugourdeau (T) 30′, Ciofani (P) 42′

Pisa-Cosenza 1-3 Riviere (C) 27′ 45’+1′, Broh (C) 40′, Birindelli (P) 67′

Pescara-Trapani. Sin dalle prime battute il Delfino prova ad amministrare il possesso palla ma i siciliani concedono poco e ripartono negli spazi. Al 21′ Memushaj ci prova dalla lunga distanza ma Carnesecchi in tuffo respinge la sfera. Al 30′ il match si sblocca col perfetto calcio di punizione di Tougourdeau che si insacca sotto al sette per l’1-0 ospite. I biancazzurri reagiscono nel finale di tempo col pareggio di Ciofani che di testa insacca sul cross di Drudi così al duplice fischio si va a riposo in parità. Nella ripresa Macin supera il diretto marcatore in area e calcia a lato di pochissimo, al 78′ Macin ci riprova con un bellissimo sinistro al volo dai 20 metri sul quale il portiere ospite si supera. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a conquistare la vittoria così la sfida dell’Adriatico si chiude in parità.

Pisa-Cosenza. La prima occasione arriva al 15′ col colpo di testa a botta sicura di Bruccini sul quale Gori si dimostra provvidenziale. Al 27′ arriva il vantaggio cosentino con Riviere che controlla dal limite e calcia a fil di palo per l’1-0 rossoblu. Al 36′ Riviere cerca la doppietta dalla media distanza ma Gori questa volta si supera in volo. Passano 4 minuti e Broh raddoppia le marcature con un bellissimo destro sotto l’incrocio. Nel finale arriva il tris calabrese con un perfetto colpo di testa di Riviere sul cross di D’Orazio per il 3-0 che chiude i primi 45 minuti. Nella seconda frazione Pinato calcia al volo col mancino ma Perina in volo sventa la minaccia. Al 67′ Birindelli prova a riaprire il match con un siluro dal limite che si insacca nell’angolino. Passano 4 minuti e l’arbitro assegna un penalty al Pisa ma Perina ipnotizza Moscardelli. Nel finale Marin riceve il secondo giallo lasciando i nerazzurri in 10 così al triplice fischio la contesa si chiude con la vittoria dei Lupi.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 40-Pordenone 28-Frosinone 26–Perugia 26-Cittadella 26-Crotone 25-Chievo 25-Entella 25-Ascoli 24-Pisa 23-Salernitana 23-Pescara 22-Empoli 22-Spezia 20*-Cremonese 20*-Juve Stabia 20-Venezia 19–Cosenza 17-Trapani 14-Livorno 11

*Una gara da recuperare