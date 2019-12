AAA, cercasi terzino sinistro in attesa del ritorno di Ghoulam

Il Napoli aspetta, certo, ma deve comunque tutelarsi. La condizione ottimale, per poter nuovamente contare su Faouzi Ghoulam, stenta ad arrivare ed è per questo che la squadra azzurra si guarda attorno alla ricerca anche di un terzino sinistro. Con lui fermo ai box e Malcuit ancora out, l’unico cambio disponibile per la difesa partenopea è Elseid Hysaj. Su La Gazzetta dello Sport si legge: “L’unico ricambio sulle fasce resta il solo Hysaj, perché Ghoulam non è ancora del tutto recuperato. Gattuso si augura di averlo a disposizione per la ripresa del campionato dopo la pausa natalizia. Intanto, Cristiano Giuntoli sarà attivo sul mercato di gennaio per trovarne un’alternativa nell’attesa che l’esterno algerino ritorni efficiente a tutti gli effetti”.