In attesa di rinnovi importanti, come quelli di Mertens e Callejon, Tuttosport oggi scrive sul rinnovo di Zielinski. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo sarebbe in via di definizione l’accordo tra il ds Giuntolie l’entourage del polacco. L’attuale ingaggio, di 1,1 milioni di euro a stagione, sarà più che raddoppiato. La clausola rescissoria oggi di 65 milioni potrebbe salire fino a circa 100 milioni. CM.it