Alla fine è partito anche Dries Mertens per l’ultima trasferta dell’anno in Emilia, contro il Sassuolo. Il belga in settimana si era allenato a parte, ma ha recuperato dai dolori muscolari. Affaticamenti accusati anche da Luperto, il cui recupero era ancora più importante visto che Rino Gattuso di centrali difensivi, oltre al salentino e Manolas non ne ha altri a disposizione. Affaticamenti che lo stesso allenatore ha spiegato con il cambio di metodologia di lavoro. La Gazzetta dello Sport