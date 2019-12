Orsi: “Ancelotti nettamente superiore al mondo degli allenatori”

Nando Orsi, allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Ancelotti nettamente superiore al mondo degli allenatori. Supercoppa? Inzaghi negli ultimi anni è l’unico che ha vinto qualcosa con lo strapotere juventino. Ha portato la Lazio in un ottimo stato, quando vince gioca bene, ma ovviamente contro la Juve deve stare attento. In campionato ha consolidato delle certezze, smuovendo un po’ di certezze alla Juventus, la Lazio l’ha battuta spesso negli ultimi anni: è una squadra che soffre. Chiave tattica? Che la Juventus se gioca come ha fatto 35′ a Roma, vince, la tattica è non far palleggiare la Lazio, Immobile è uno che va, Luis Alberto ti nasconde la palla. Bella sfida tra due allenatori molto meticolosi nella preparazione delle partite”.