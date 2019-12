Serie B: Il Benevento è inarrestabile, continua la fuga sannita!

Sabato 21 dicembre ore 18:00

Benevento-Frosinone 1-0 Viola (B) rig. 21′

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò, Maggio, Antei, Caldirola, Letizia, Schiattarella, Hetemaj, Viola (Tuia 84′), Kragl (Insigne 69′), Sau (Improta 80′), Coda. A disposizione: Manfredini, Gor, Tuia, Volta, Gyamfi, Tello, Vokic, Basit, Del Pinto, Armenteros, Insigne, Improta. Allenatore: Inzaghi.

FROSINONE (3-1-4-2): Bardi, Brighenti, Ariaudo, Capuano, Maiello, Zampano, Paganini (Haas 63′), Gori, Beghetto, Dionisi (Citro 91′), Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Krajnc, Salvi, Szyminski, Tribuzzi, Haas, Citro, Ciano, Matarese, Trotta. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Marinelli – Robilotta al 76′.

Ammoniti: Gori (F) 33′, Zampano (F) 55′, Paganini (F) 56′, Brighenti (F) 83′, Haas (F) 84′, Capuano (F) 98′.

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 9′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 3′ col colpo di testa imperioso di Coda deviato da Bardi sugli sviluppi di un corner, al 16′ Ariaudo con un tiro-cross colpisce in pieno la traversa. Passano 2 minuti e l’arbitro assegna un penalty ai sanniti con lo specialista Viola che spiazza Bardi per l’1-0 campano, al 35′ Gori calcia al volo costringendo Montipò alla supera respinta in tuffo. Nel finale di tempo non arriva la reazione ciociara così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 beneventano.



Secondo tempo. Nella ripresa Antei svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner sfiorando il palo, al 68′ Haas riceve in area e calcia ma la deviazione di Letizia concede il calcio d’angolo. Al 76′ il direttore di gara non riesce a continuare per un problema al polpaccio ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto il Quarto Uomo Robilotta. All’83’ Viola cerca la doppietta con un missile mancino che si stampa sul palo, nel finale non arriva la reazione frusinate così al triplice fischio i sanniti volano a 40 punti sempre più in testa.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 40-Pordenone 28-Frosinone 26–Perugia 26-Cittadella 26-Crotone 25-Chievo 25-Entella 25-Ascoli 24-Pisa 23-Salernitana 23-Empoli 22-Pescara 21–Spezia 20*-Cremonese 20*-Juve Stabia 20-Venezia 19-Cosenza 14–Trapani 13-Livorno 11

*Una gara da recuperare