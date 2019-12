Serie A – Inter-Genoa 4-0, il tabellino

L’Inter chiude con una grande vittoria il 2019. Conte è di nuovo al primo posto, pari punti alla Juventus. Thiago Motta ancora ko, il quinto nelle ultime otto giornate, e verso l’esonero (in arrivo Diego Lopez). Doppietta di Lukaku, che apre il match di testa e poi fornisce l’assist per il 2-0 di Gagliardini. Nella ripresa sempre il belga protagonista: lascia il rigore del 3-0 ad Esposito (primo gol in A per lui alla prima da titolare) e cala il poker con un mancino all’incrocio.

INTER-GENOA 4-0

31′ e 71′ Lukaku, 33′ Gagliardini, 64′ Esposito

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (75′ Lazaro), Vecino, Borja Valero, Gagliardini (72′ Sensi), Biraghi (78′ Dimarco); Esposito, Lukaku. All. Conte

GENOA (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Biraschi, Romero, Criscito; Cassata, Radovanovic, Jagiello (62′ Rovella); Agudelo; Sanabria (75′ Cleonise), Pinamonti (72′ Favilli). All. Thiago Motta

Ammoniti: Cassata (G), Bastoni (I), Romero (G), Agudelo (G), Favilli (G)

Sky Sport