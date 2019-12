Piotr Zielinski: “Napoli, dobbiamo tornare alla vittoria, le colpe sono solo nostre”

Il centrocampista del Napoli e della nazionale polacca Piotr Zielinski ieri a Radio Kiss Kiss, oggi riportato dal Corriere dello Sport, ha analizzato il momento dei partenopei, in vista anche della sfida contro il Sassuolo. “Il rinnovo? Se ne sta occupando il mio agente, se ne parla da tanto, ma io devo pensare solo a giocare. Dobbiamo tornare a vincere, contro i neroverdi di De Zerbi, ci manca da troppo tempo, per recuperare punti e posizioni in classifica. Quando scendiamo in campo anche in campionato, vogliamo ottenere il massimo, però forse ci manca quella giusta cattiveria per arrivare al successo. La differenza tra campionato e Europa? Non lo so perchè questa differenza, forse in Champions League giochiamo più sciolti, ma dobbiamo tornare a farlo anche in Italia. Quello che è successo è solo colpa nostra, ci dobbiamo prendere le nostre possibilità, per tornare a vincere e far divertire di nuovo i nostri tifosi”.

La Redazione