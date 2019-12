Allan e il rinnovo, filtra un cauto ottimismo in casa Napoli

Il Napoli sa perfettamente che per i rinnovi c’è il gioco delle parti, il classico tira e molla, per capire alla fine chi cede per ultimo. Ad esempio per il mediano brasiliano Allan, dove il contratto scade nel 2023, vorrebbe un importante ritocco dell’ingaggio, dopo l’offerta pervenuta al suo entourage dal Psg lo scorso anno, intorno ai 6 milioni. Il suo agente Gemelli ha di recente incontrato il club azzurro dopo le sfide contro Liverpool e il Genk e qualcosa si muove. C’è un cauto ottimismo, soprattutto dopo la sfida contro l’undici belga, quindi ci si incontrerà molto presto per cercare di limare ancora qualcosa e accontentare così l’ex Udinese.

La Redazione