Il Napoli farà un “regalo speciale” a Nikola Maksimovic per l’Epifania

In questi giorni si parla di campo, dove oggi Gattuso presenterà la sfida contro il Sassuolo, ma anche di rinnovi, dove la prima notizia di annunci sta per arrivare. Le pagine odierne del Corriere dello Sport, parlano dell’intesa raggiunta tra il Napoli e l’entourage di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo prolungherà il contratto fino al 2024, con opzione per un anno, ingaggio raddoppiato. La data dell’annuncio potrebbe essere l’Epifania, giorno della sfida contro l’Inter, ma lì dipende dai vari impegni, ma per il sì ormai è fatta.

La Redazione