[Grafico] Sassuolo/Napoli, due dubbi per De Zerbi. Callejon per Gattuso

AVVERSARIO NAPOLI – Il Sassuolo continua la preparazione in vista della sfida di domani al “Mapei Stadium” contro il Napoli. Il tecnico dei neroverdi De Zerbi recupera Magnanelli e Berardi, non al meglio ma stringeranno i denti, per il resto due ballottaggi. Uno in difesa tra Marlon e Ferrari e l’altro tra Djuricic e Traorè. In attacco certi del posto Bogà e Caputo.

DIFESA – Il tecnico Gattuso per il reparto arretrato ha scelte obbligate, soprattutto al centro, con Manolas e Luperto, viste le assenze per infortunio di Koulibaly e Maksimovic. Sulle corsie laterali Di Lorenzo e Mario Rui, con Ghoulam pronto all’uso.

CENTROCAMPO – In vista della sfida contro il Sassuolo in cabina di regia questa volta, il tecnico Gattuso dovrebbe puntare sullo spagnolo Fabian Ruiz, con Allan e Zielinski ai lati. Elmas e Gaetano partiranno dalla panchina, pronti all’uso se fosse necessario.

ATTACCO – Il vero ballottaggio per la sfida di domani sera al “Mapei Stadium”, sarà in attacco, principalmente tra Callejon e Lozano. Secondo il CdS, dovrebbe spuntarla lo spagnolo nei confronti del messicano. Per il resto Milik al centro e Insigne a sinistra. Recupera Mertens che però dovrebbe partire dalla panchina, così come Llorente e Younes.

La Redazione