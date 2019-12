Napoli mai solo. Anche al Mapei ci sarà una nutrita presenza azzurra

Più o meno ottocento biglietti: è il dato emerso ieri in relazione alla prevendita del settore Ospiti del Mapei Stadium, la Tribuna Nord, in vista della partita che il Napoli giocherà domani alle 20.45 con il Sassuolo. Il club emiliano, comunque, secondo il CdS, ha messo complessivamente a disposizione dei tifosi azzurri quattromila tagliandi che potranno essere acquistati fino alle 19 di oggi. Al prezzo di 35 euro. I sostenitori del Napoli, per l’occasione non colpiti da alcuna restrizione, hanno insomma ancora un po’ di tempo per assicurarsi un biglietto per l’ultima partita del 2019, tra l’altro delicatissima per le sorti della squadra di Gattuso in campionato, presso i punti vendita del circuito Vivaticket.

La Redazione