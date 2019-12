Domenica Jeremie osservato speciale. Giuntoli in contatto col fratello procuratore

Contro il Sassuolo, l’osservato speciale sarà Jeremie Boga: suo fratello, Daniel, continua ad essere in contatto con Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro ha fatto capire il gradimento e ha anche avanzato un quinquennale da 1.5 milioni a stagione più bonus, riscuotendo il gradimento. Resta da convincere il Sassuolo: il Napoli ha contattato la dirigenza neroverde e nell’ultimo incontro che l’agente di Boga ha avuto con il Sassuolo il club di De Laurentiis è stato indicato come una delle pretendenti per il calciatore, ma al momento non sono state avanzate offerte ufficiali. Difficile, anche, quantificare, un prezzo: un’operazione che il Napoli può provare ad imbastire già a gennaio. Inoltre, Giuntoli ha preso informazioni su Faustino Anjorin, altro assistito di Daniel Boga, classe 2001 del Chelsea con il contratto in scadenza nel 2021. Fonte: Il Mattino