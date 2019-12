Napoli-Mertens, ci riprovano per il rinnovo del contratto

Dopo le ultime settimane che sembrava quasi impensabile parlare di rinnovo, adesso sembra esserci il disgelo tra le parti. Come riporta il Corriere dello Sport, si parla di Dries Mertens, il club azzurro è disposta ad arrivare ad un rinnovo biennale e un ingaggio sui 4,2 milioni + bonus. L’entourage del belga chiederebbe invece un anno in più per restare. E’ il gioco delle parti, la sensazione è che si continuerà a trattare, ma il tempo non è molto. Senza dimenticare che a Gennaio il fiammingo può accordarsi con un altro club, piace ad Inter, Dortmund e Shangai. Il tempo sta per scadere, però almeno ora si tratta. Quasi impossibile invece per Callejon, lì ormai il gelo è evidente.

