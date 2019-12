Carlo Ancelotti a Marechiaro: ciao Napoli, non addio

Ciao Napoli. Ancelotti ha salutato ieri la città che lo ha ospitato per un anno e mezzo ed è volato a Liverpool per siglare il contratto che lo legherà all’Everton, sedicesimo nella classifica di Premier League. Ma prima di mettersi in viaggio l’allenatore, esonerato il 10 dicembre da De Laurentiis dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, si è concesso un pranzo in uno dei suoi locali preferiti, «Cicciotto» a Marechiaro, dove è stato accolto da Gianluca e Vincenzo Capuano. Ciao Napoli, non addio Napoli: Carlo e i suoi familiari torneranno in città per trovare gli amici